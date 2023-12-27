Политика Байдена провалилась, РФ может победить на Украине - британский аналитик

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может одержать победу на Украине, а внешняя политика администрации президента США Джо Байдена оказалась провальной. Такое мнение выразил британский историк, писатель, профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон в интервью испанскому изданию El País.



«Теперь поддержка [Киева Западом] ослабевает, у Украины заканчиваются боеприпасы за год до потенциальной победы [на президентских выборах Дональда] Трампа, а Россия, располагающая гораздо большими ресурсами и сырьем, может выиграть войну. Внешняя политика администрации Байдена провалилась. Из-за этого Трамп выглядит хорошо», — заявил эксперт.



«С того момента, как мы начали снабжать их (Украину — прим. ТАСС) оружием, мы дали им достаточно, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы победить», — считает Фергюсон.









