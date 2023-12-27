Суд приговорил администратора двух Telegram-каналов к 14 годам колонии
11:20 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Приговором суда стороннику одного из леворадикальных движений Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Подсудимый признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Дело было рассмотрено в закрытом режиме.
Собеседница агентства также добавила, что приговор не вступил в законную силу, решение суда пока не обжаловано.
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