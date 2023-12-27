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Суд приговорил администратора двух Telegram-каналов к 14 годам колонии

11:20 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии администратора двух леворадикальных Telegram-каналов Феликса Елисеева из Липецкой области, признав его виновным в госизмене и двух эпизодах публичного оправдания терроризма. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Елисеев признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Приговором суда стороннику одного из леворадикальных движений Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Подсудимый признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Дело было рассмотрено в закрытом режиме.

Собеседница агентства также добавила, что приговор не вступил в законную силу, решение суда пока не обжаловано.

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