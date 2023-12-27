0
0
0
НОВОСТИ

Госдеп считает, что темпы обогащения урана в Иране не объяснить гражданскими целями

11:30 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США считают, что наращивание Ираном темпов обогащения урана не может объясняться какими-либо целями в гражданской сфере, Вашингтон чрезвычайно озабочен этим. С таким заявлением выступил во вторник представитель Госдепартамента, чьи слова привел телеканал Fox News.

Сотрудник внешнеполитического ведомства заявил, что США «чрезвычайно обеспокоены» докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому Иран нарастил темпы обогащения урана. По версии Госдепартамента, у Тегерана «нет убедительных оснований в гражданской сфере для обогащения до 60%».

«Эскалация со стороны Ирана в ядерной сфере вызывает еще большую обеспокоенность в момент, когда он и поддерживаемые им силы продолжают опасные и оказывающие дестабилизирующее влияние действия в регионе, — утверждает представитель Госдепартамента. — Это включает недавнюю атаку с применением беспилотника против личного состава США в Ираке, нападение хуситов на торговые суда в Красном море, а также недавнюю атаку Ирана с применением боевого беспилотника на танкер для перевозки химикатов в Индийском океане».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 27.12.2023
Суд приговорил администратора двух Telegram-каналов к 14 годам колонии
0
117
10:40 27.12.2023
Политика Байдена провалилась, РФ может победить на Украине - британский аналитик
0
188
10:30 27.12.2023
Топ бестселлеров в РФ в 2023 году возглавило китайское фэнтези
0
179
09:40 27.12.2023
В 2023 внешняя политика Байдена была в основном неудачной - Ларисон
0
253
09:30 27.12.2023
В Японии снят запретна на эксплуатацию самой мощной в мире АЭС
0
256
22:02 26.12.2023
Хуситы заявили о ракетной атаке на контейнеровоз United, несмотря на создание коалиции под эгидой США
0
737
20:07 26.12.2023
Глава Роскосмоса: Надеюсь, в ближайшие 2-3 года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную
0
747
19:00 26.12.2023
Зампред ЦИКа рассказал, сколько человек на данный момент подали документы для выдвижения на президентские выборы
0
834
18:30 26.12.2023
Ереван и Баку констатируют полную готовность к выходу на мирный договор - Песков
0
866
17:44 26.12.2023
ЦРУ уже 10 лет пытается восстановить свою агентурную сеть в Китае - WSJ
0
837

Возврат к списку