Госдеп считает, что темпы обогащения урана в Иране не объяснить гражданскими целями
11:30 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудник внешнеполитического ведомства заявил, что США «чрезвычайно обеспокоены» докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому Иран нарастил темпы обогащения урана. По версии Госдепартамента, у Тегерана «нет убедительных оснований в гражданской сфере для обогащения до 60%».
«Эскалация со стороны Ирана в ядерной сфере вызывает еще большую обеспокоенность в момент, когда он и поддерживаемые им силы продолжают опасные и оказывающие дестабилизирующее влияние действия в регионе, — утверждает представитель Госдепартамента. — Это включает недавнюю атаку с применением беспилотника против личного состава США в Ираке, нападение хуситов на торговые суда в Красном море, а также недавнюю атаку Ирана с применением боевого беспилотника на танкер для перевозки химикатов в Индийском океане».
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