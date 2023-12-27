В случае перемирия Киеву придется смириться с потерей части территорий - премьер Саксонии

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинскому правительству, вероятно, придется смириться с потерей части территорий в случае достижения режима прекращения огня с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газетам медиагруппы Funke.



«В случае прекращения огня Украине, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории окажутся временно недоступны для Украины», — заявил он. По словам Кречмера, как и в других крупных конфликтах на поиск окончательного решения по Украине «потребуется время».



Премьер Саксонии в очередной раз призвал руководство республики выступить с дипломатическими инициативами по Украине. «Основная позиция германского правительства такова: „Мы не хотим переговоров, мы хотим поставок оружия“, — отметил Кречмер. — Американцы пошли дальше. Они поняли, что войну таким образом не выиграть».



