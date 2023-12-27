Российскую нефть хотят покупать многие страны - Новак
12:20 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Конечно, у нас есть поставки и в другие страны. У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть, нефтепродукты. Это и страны латиноамериканские, и африканские, и другие страны азиатско-тихоокеанского региона, но если говорить глобально об основных партнерах, то это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути», — сказал он.
Новак отметил, что в 2023 году РФ перевезла по Севморпути 1,5 млн т нефти. «Впервые такие объемы пошли, и этот объем будет наращиваться, потому что это очень выгодный транспортный маршрут, который примерно в два раза короче, чем традиционные маршруты через Средиземное море, Индийский океан и так далее», — сказал он.
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