Израиль хочет обсудить первый этап египетского плана по ситуации в Газе
12:30 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Первый этап — это то, что мы хотели бы начать обсуждать, о чем хотели бы поговорить», — указал он. По словам депутата, израильские власти рассматривают предложение Египта, поскольку они «серьезно относятся к любой возможности, которая позволяет освободить заложников». Данон добавил, что «в будущем, вероятно, можно будет возобновить первый этап» плана, который предполагает освобождение заложников и заключенных.
В то же время депутат дал понять, что в рамках этого плана, который также затрагивает вопрос об управлении сектором Газа после окончания конфликта, еврейское государство не допустит никакого участия ХАМАС в будущем анклава. «Мы очень решительно против того, чтобы ХАМАС был частью любого будущего соглашения в Газе», — отметил Данон.
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