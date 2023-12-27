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Израиль хочет обсудить первый этап египетского плана по ситуации в Газе

12:30 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не исключает возможности реализации первого этапа предложенного Египтом плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Этот этап подразумевает освобождение израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, в обмен на палестинских заключенных со стороны Израиля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на депутата от партии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и бывшего постпреда страны в ООН Дани Данона.

«Первый этап — это то, что мы хотели бы начать обсуждать, о чем хотели бы поговорить», — указал он. По словам депутата, израильские власти рассматривают предложение Египта, поскольку они «серьезно относятся к любой возможности, которая позволяет освободить заложников». Данон добавил, что «в будущем, вероятно, можно будет возобновить первый этап» плана, который предполагает освобождение заложников и заключенных.

В то же время депутат дал понять, что в рамках этого плана, который также затрагивает вопрос об управлении сектором Газа после окончания конфликта, еврейское государство не допустит никакого участия ХАМАС в будущем анклава. «Мы очень решительно против того, чтобы ХАМАС был частью любого будущего соглашения в Газе», — отметил Данон.

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