Для участия в выборах президента РФ в ЦИК подал документы Николай Харитонов
13:20 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ для участия в выборах президента России в 2024 году.
Во время подачи документов Харитонов поинтересовался у членов ЦИК, почему его не пришла поприветствовать глава комиссии Элла Памфилова. Кандидат отметил, что они вместе стояли у истоков российского парламентаризма. Позже Памфиловой позвонил член ЦИКа Евгений Колюшин и передал мобильный телефон Харитонову. Тот в разговоре договорился с ней о встрече после подачи документов.
Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал позже журналистам, что партия серьезно подходит к президентской кампании. «Считаем, что в ходе президентских выборов должно быть действительно реальное обсуждение путей выхода страны из кризиса», — добавил он.
Харитонов рассказал, что перед подачей документов он встречался с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. «Программа готова, команда готова. Геннадий Андреевич все контролирует. <…> Я думаю, что в ближайшие дни начнутся наши поездки <…>. Все вы услышите, все увидите», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:10 27.12.2023
- В декабре почти в 4 раза сократилось число нелегальных переходов в Польшу из Белоруссии
- 13:06 27.12.2023
- Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году
- 12:55 27.12.2023
- Сбер массово запустил в банкоматах внесение наличных без карты
- 12:30 27.12.2023
- Израиль хочет обсудить первый этап египетского плана по ситуации в Газе
- 12:20 27.12.2023
- Российскую нефть хотят покупать многие страны - Новак
- 12:10 27.12.2023
- В случае перемирия Киеву придется смириться с потерей части территорий - премьер Саксонии
- 11:30 27.12.2023
- Госдеп считает, что темпы обогащения урана в Иране не объяснить гражданскими целями
- 11:20 27.12.2023
- Суд приговорил администратора двух Telegram-каналов к 14 годам колонии
- 10:40 27.12.2023
- Политика Байдена провалилась, РФ может победить на Украине - британский аналитик
- 10:30 27.12.2023
- Топ бестселлеров в РФ в 2023 году возглавило китайское фэнтези
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать