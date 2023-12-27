Для участия в выборах президента РФ в ЦИК подал документы Николай Харитонов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ для участия в выборах президента России в 2024 году.

Во время подачи документов Харитонов поинтересовался у членов ЦИК, почему его не пришла поприветствовать глава комиссии Элла Памфилова. Кандидат отметил, что они вместе стояли у истоков российского парламентаризма. Позже Памфиловой позвонил член ЦИКа Евгений Колюшин и передал мобильный телефон Харитонову. Тот в разговоре договорился с ней о встрече после подачи документов.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал позже журналистам, что партия серьезно подходит к президентской кампании. «Считаем, что в ходе президентских выборов должно быть действительно реальное обсуждение путей выхода страны из кризиса», — добавил он.

Харитонов рассказал, что перед подачей документов он встречался с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. «Программа готова, команда готова. Геннадий Андреевич все контролирует. <…> Я думаю, что в ближайшие дни начнутся наши поездки <…>. Все вы услышите, все увидите», — сказал он.