0
0
52
НОВОСТИ

Для участия в выборах президента РФ в ЦИК подал документы Николай Харитонов

13:20 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ для участия в выборах президента России в 2024 году.

Во время подачи документов Харитонов поинтересовался у членов ЦИК, почему его не пришла поприветствовать глава комиссии Элла Памфилова. Кандидат отметил, что они вместе стояли у истоков российского парламентаризма. Позже Памфиловой позвонил член ЦИКа Евгений Колюшин и передал мобильный телефон Харитонову. Тот в разговоре договорился с ней о встрече после подачи документов.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал позже журналистам, что партия серьезно подходит к президентской кампании. «Считаем, что в ходе президентских выборов должно быть действительно реальное обсуждение путей выхода страны из кризиса», — добавил он.

Харитонов рассказал, что перед подачей документов он встречался с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. «Программа готова, команда готова. Геннадий Андреевич все контролирует. <…> Я думаю, что в ближайшие дни начнутся наши поездки <…>. Все вы услышите, все увидите», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:10 27.12.2023
В декабре почти в 4 раза сократилось число нелегальных переходов в Польшу из Белоруссии
0
76
13:06 27.12.2023
Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году
0
80
12:55 27.12.2023
Сбер массово запустил в банкоматах внесение наличных без карты
0
126
12:30 27.12.2023
Израиль хочет обсудить первый этап египетского плана по ситуации в Газе
0
135
12:20 27.12.2023
Российскую нефть хотят покупать многие страны - Новак
0
140
12:10 27.12.2023
В случае перемирия Киеву придется смириться с потерей части территорий - премьер Саксонии
0
154
11:30 27.12.2023
Госдеп считает, что темпы обогащения урана в Иране не объяснить гражданскими целями
0
222
11:20 27.12.2023
Суд приговорил администратора двух Telegram-каналов к 14 годам колонии
0
252
10:40 27.12.2023
Политика Байдена провалилась, РФ может победить на Украине - британский аналитик
0
314
10:30 27.12.2023
Топ бестселлеров в РФ в 2023 году возглавило китайское фэнтези
0
252

Возврат к списку