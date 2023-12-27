Сбер массово запустил в банкоматах внесение наличных без карты

12:55

Фото пресс-службы Сбера



Сбер массово запустил в своих банкоматах с возможностью приема наличных функцию, полезную для тех, кто не носит с собой карту: в дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения СберБанк Онлайн добавлена опция внесения денег без карты. Об этом рассказала журналистам старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

По ее словам, речь идет о 98% всего банкоматного парка Сбербанка. «Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через СберБанк Онлайн», отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона с установленным мобильным приложением банка, подтвердить карту или счет зачисления и внести деньги в устройство. После пересчета деньги сразу поступят на карту или на платежный счет», – пояснила Татьяна Галкина.

На сегодняшний день 1,1 млн человек ежемесячно снимают наличные в банкоматах Сбера с помощью приложения СберБанк Онлайн, добавила топ-менеджер.