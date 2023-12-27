Сбер массово запустил в банкоматах внесение наличных без карты
12:55 27.12.2023
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Фото пресс-службы Сбера
По ее словам, речь идет о 98% всего банкоматного парка Сбербанка. «Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Внести через СберБанк Онлайн», отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона с установленным мобильным приложением банка, подтвердить карту или счет зачисления и внести деньги в устройство. После пересчета деньги сразу поступят на карту или на платежный счет», – пояснила Татьяна Галкина.
На сегодняшний день 1,1 млн человек ежемесячно снимают наличные в банкоматах Сбера с помощью приложения СберБанк Онлайн, добавила топ-менеджер.
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