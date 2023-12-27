Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году
13:06 27.12.2023
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что поддерживает решение Владимира Путина выдвинуться на выборы президента РФ в 2024 году. «Считаю, что он самый лучший кандидат на эту должность в нашей стране, - отметила Навка. - Владимир Владимирович, на мой взгляд, является тем самым президентом, который ведет нашу страну в правильном направлении».
Как полагает Навка, Россия в последние годы активно развивается. «Я путешествую по нашей стране с 2000-х годов. И, конечно же, вижу, как это происходит, как украшаются, как развиваются наши города, как улучшается инфраструктура», – заявила олимпийская чемпионка.
Она также отметила вклад Путина в развитие спорта в РФ: «Он поддерживает не только спорт больших достижений, но и детский спорт. И при этом показывает и доказывает это своим примером».
Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве открыты примерно 50 точек сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Эти пункты расположены в торговых центрах и и работают каждый день с 16:00 до 20:00. Также в Гостином дворе действует предвыборный штаб Путина, который принимает посетителей с 9:00 до 18:00.
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