Медведчук заявил, что Зеленский создает для США «хаб мирового наркотрафика»
14:20 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«После потери контроля над Афганистаном и, соответственно, мирового наркотрафика США продавливают новую серую зону по выращиванию наркотической конопли. И Зеленский в эту схему включился сразу, как только пошел в политику. И ему нужна была война, а до этого ему нужно было заставить замолчать оппозицию и оппозиционные СМИ, поскольку в мирное время общественная дискуссия стоила бы ему падения рейтингов и поражения на честных выборах. Сегодня Зеленскому не нужен мир, он строит в стране хаб мирового наркотрафика, и война хорошо это прикрывает», — написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» .
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