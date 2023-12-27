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Медведчук заявил, что Зеленский создает для США «хаб мирового наркотрафика»

14:20 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Превращение Украины в новую «серую зону» по выращиванию конопли выгодно в первую очередь США, а украинский президент Владимир Зеленский делает все, чтобы им в этом помочь. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина».

«После потери контроля над Афганистаном и, соответственно, мирового наркотрафика США продавливают новую серую зону по выращиванию наркотической конопли. И Зеленский в эту схему включился сразу, как только пошел в политику. И ему нужна была война, а до этого ему нужно было заставить замолчать оппозицию и оппозиционные СМИ, поскольку в мирное время общественная дискуссия стоила бы ему падения рейтингов и поражения на честных выборах. Сегодня Зеленскому не нужен мир, он строит в стране хаб мирового наркотрафика, и война хорошо это прикрывает», — написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» .

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