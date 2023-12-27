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НОВОСТИ

В новых регионах РФ построено более 500 тыс. кв. м жилья - Файзуллин

14:30 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 тыс. кв. м жилья возвели строители в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с начала работ в этих регионах. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

«На сегодня более 500 тыс. кв. м построили нового жилья на этих территориях. Мы к 2030 году будем обеспечивать среднероссийский уровень в этих новых регионах», — сказал он.

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