В новых регионах РФ построено более 500 тыс. кв. м жилья - Файзуллин

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 тыс. кв. м жилья возвели строители в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с начала работ в этих регионах. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия-24».



«На сегодня более 500 тыс. кв. м построили нового жилья на этих территориях. Мы к 2030 году будем обеспечивать среднероссийский уровень в этих новых регионах», — сказал он.



