В новых регионах РФ построено более 500 тыс. кв. м жилья - Файзуллин
14:30 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодня более 500 тыс. кв. м построили нового жилья на этих территориях. Мы к 2030 году будем обеспечивать среднероссийский уровень в этих новых регионах», — сказал он.
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