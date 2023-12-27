Робототехники «Роснефти» стали лучшими в разработке поисковой нейросети

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Робототехники уфимского научного института «Роснефти» стали победителями конкурса Up Great «Экстренный поиск». Конкурсы Up Great – открытые соревнования ведущих инженерных команд, организованные в рамках Национальной технологической инициативы. Их участники ищут прорывные решения сложных технологических задач.

Программисты разработали поисковую систему на основе искусственного интеллекта, автоматически выявляющую местонахождение человека в труднодоступных местах при сложных погодных условиях. Нейросеть с высокой точностью обнаруживает объекты и определяет их координаты с высоты до 90 метров, отображая их на электронной карте. Для поиска объектов IT-специалисты использовали собственное программное обеспечение и квадрокоптер, оснащенный камерами высокого разрешения. В систему загружались топографические данные, в том числе фотоснимки, сделанные в разное время года и в различных погодных условиях. На создание основного технологического решения команде потребовалось более двух месяцев. В финале конкурса нейросеть показала лучший поисковый результат и обнаружила 16 из 18 «пропавших» человек.

Разработка представителей «Роснефти» стала лучшей среди предложений 140 команд из 45 регионов РФ. Авторы технологии получили денежный приз в 100 млн рублей.

Полученный опыт программисты смогут использовать при развитии технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для решения производственных задач «Роснефти», например, подобные решения могут найти применение в мониторинге объектов на месторождениях компании.