Между столицами Литвы и Латвии вновь открыто пассажирское ж/д сообщение, которого не было 20 лет
16:40 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Железнодорожное пассажирское сообщение после более чем 20-летнего перерыва вновь связало столицы Литвы и Латвии. Первым поездом в Ригу отправилась премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
«Благодаря этому маршруту гуманитарные контакты между нашими странами станут еще более интенсивными. Надеемся, что поездки будет востребованными», — сказала она журналистам, собравшимся на перроне Вильнюсского железнодорожного вокзала.
Поезд будет курсировать ежедневно. Можно провозить велосипеды и путешествовать с домашними питомцами. Как сообщила государственная компания Lietuvos gelezinkeliai («Железные дороги Литвы»), до Риги можно будет добраться за 4 часа 15 минут. Это примерно столько же, сколько времени требует поездка автомобилем.
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