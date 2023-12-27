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НОВОСТИ

Столетие со дня смерти Эйфеля сотрудники башни «отметили» забастовкой

15:40 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эйфелева башня закрылась по причине забастовки сотрудников в сотую годовщину со дня смерти ее создателя — инженера Гюстава Эйфеля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации башни.

«Из-за забастовки части персонала Эйфелева башня закрыта, — отмечается в сообщении. — Посетители, купившие электронные билеты, получили соответствующие уведомления».

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