Столетие со дня смерти Эйфеля сотрудники башни «отметили» забастовкой
15:40 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эйфелева башня закрылась по причине забастовки сотрудников в сотую годовщину со дня смерти ее создателя — инженера Гюстава Эйфеля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации башни.
«Из-за забастовки части персонала Эйфелева башня закрыта, — отмечается в сообщении. — Посетители, купившие электронные билеты, получили соответствующие уведомления».
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