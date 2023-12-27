Мирзоян: В отношениях Армении и РФ не надо руководствоваться примитивными оценками
16:45 27.12.2023 Источник: Интерфакс
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не согласен с утверждениями о том, что Ереван на самом высоком уровне критикует действия Москвы.
"В политике и, в частности, в отношениях Армении и России надо быть внимательным к формулировкам и не руководствоваться примитивными оценками. Если вы говорите, что Армения на самом высоком уровне критикует Россию, то приведите примеры. Такое утверждение не соответствует действительности", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом в Ереване в среду.
По его словам, были и есть проблемы, связанные с эффективностью ОДКБ, о чем Ереван неоднократно заявлял.
"Но по части работы ЕАЭС не было ожиданий, которые не оправдались. Считаем, что ЕАЭС продолжает эффективно действовать в случае с Арменией", - сказал Мирзоян.
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