Мирзоян: В отношениях Армении и РФ не надо руководствоваться примитивными оценками

16:45 Источник: Интерфакс

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не согласен с утверждениями о том, что Ереван на самом высоком уровне критикует действия Москвы.

"В политике и, в частности, в отношениях Армении и России надо быть внимательным к формулировкам и не руководствоваться примитивными оценками. Если вы говорите, что Армения на самом высоком уровне критикует Россию, то приведите примеры. Такое утверждение не соответствует действительности", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом в Ереване в среду.

По его словам, были и есть проблемы, связанные с эффективностью ОДКБ, о чем Ереван неоднократно заявлял.

"Но по части работы ЕАЭС не было ожиданий, которые не оправдались. Считаем, что ЕАЭС продолжает эффективно действовать в случае с Арменией", - сказал Мирзоян.