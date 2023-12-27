ВС РФ делают все возможное, чтобы как можно быстрее освободить Авдеевку - Пушилин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ делают все возможное для скорейшего освобождения населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

«Со стороны Авдеевки летит как по Донецку — преимущественно это Куйбышевский и Киевский районы, <…> снаряды летят в сторону Макеевки — Красногвардейский район — и в сторону Ясиноватой. <…> Именно поэтому Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, как и Марьинку, освободить Авдеевку», — сказал он перед заседанием Госсовета.