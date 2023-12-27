ВС РФ делают все возможное, чтобы как можно быстрее освободить Авдеевку - Пушилин
17:12 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ делают все возможное для скорейшего освобождения населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«Со стороны Авдеевки летит как по Донецку — преимущественно это Куйбышевский и Киевский районы, <…> снаряды летят в сторону Макеевки — Красногвардейский район — и в сторону Ясиноватой. <…> Именно поэтому Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, как и Марьинку, освободить Авдеевку», — сказал он перед заседанием Госсовета.
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