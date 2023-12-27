Действия чат-ботов станут предметом судебного разбирательства из-за нарушения авторских прав NYT
18:20 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская газета The New York Times (NYT) сообщила о том, что подала иск против технологических компаний OpenAI и Microsoft за нарушение с использованием искусственного интеллекта (ИИ) авторских прав в отношении ее новостных материалов.
Суть судебной претензии заключается в том, что ответчики безвозмездно используют «миллионы» созданных NYT информационных продуктов для обучения своих чат-ботов, что приводит к появлению материалов, конкурирующих с газетой в качестве источника информации и отнимающих у нее аудиторию.
Газета требует от OpenAI и Microsoft уничтожить все модели чат-ботов и обучающие данные, в которых используются материалы NYT, защищенные авторским правом. Также она настаивает на компенсации, точный размер которой не оглашается, но речь идет о «миллиардах долларов».
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