Дефицит бюджета РФ по итогам года может быть ниже 1,5% - Путин

19:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ сейчас меньше 2% ВВП, а по итогам года может быть ниже 1,5%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Министр финансов [Антон Силуанов] сегодня рассказывал с утра, докладывал: дефицит у нас даже меньше 2%, о которых мы [ранее] говорили. И говорили, что это было бы неплохим результатом — 2% дефицита. Оказывается, что будет меньше, скорее всего. Меньше 1,5% будет даже», — сказал глава государства на заседании Госсовета.