Вильфанд: Атмосфера сама сейчас не знает, какой она будет в новогоднюю ночь
20:00 27.12.2023 Источник: Интерфакс
Москва в новогоднюю ночь будет находиться между циклонами и антициклонами; есть вероятность, что температура может опуститься до минус 10 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ситуация, которая будет в центре европейской России (в том числе и в Москве - ИФ) в новогоднюю ночь и 1 января - необычная. Москва будет находиться между четырьмя барическими образованиями. К западу и к востоку от Москвы расположатся циклоны, к северу и югу - антициклоны (...) Атмосфера сама сейчас не знает, какой она будет в новогоднюю ночь", - сказал Вильфанд.
"Вероятность того, что погода будет около ноля - 50%, а вероятность того, что она будет около минус 10 - тоже 50%", - сказал Вильфанд.
НОВОСТИ
- 20:51 27.12.2023
- В Польше объявили о ликвидации трех государственных СМИ
- 20:10 27.12.2023
- Голикова сообщила, что сейчас в РФ нет проблемы дефицита рабочей силы
- 19:40 27.12.2023
- Синод РПЦ принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия»
- 19:24 27.12.2023
- Дефицит бюджета РФ по итогам года может быть ниже 1,5% - Путин
- 18:30 27.12.2023
- Министр образования РФ сообщил о ликвидации третьих смен в школах
- 18:20 27.12.2023
- Действия чат-ботов станут предметом судебного разбирательства из-за нарушения авторских прав NYT
- 17:12 27.12.2023
- ВС РФ делают все возможное, чтобы как можно быстрее освободить Авдеевку - Пушилин
- 16:45 27.12.2023
- Мирзоян: В отношениях Армении и РФ не надо руководствоваться примитивными оценками
- 16:40 27.12.2023
- Между столицами Литвы и Латвии вновь открыто пассажирское ж/д сообщение, которого не было 20 лет
- 15:40 27.12.2023
- Столетие со дня смерти Эйфеля сотрудники башни «отметили» забастовкой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать