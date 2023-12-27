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НОВОСТИ

Голикова сообщила, что сейчас в РФ нет проблемы дефицита рабочей силы

20:10 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы дефицита иностранных рабочих в России нет, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас нет такой проблемы», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

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