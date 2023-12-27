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НОВОСТИ

В Польше объявили о ликвидации трех государственных СМИ

20:51 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации польских государственных телеканала, радио и информационного агентства. Слова министра приводит радиостанция RMF24.

«В связи с решением президента приостановить финансирование государственных СМИ я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A. („Польское телевидение“), Polskie Radio S.A. („Польское радио“), Polskiej Agencji Prasowej S.A. („Польское агентство печати“)», — сказал Сенкевич.

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