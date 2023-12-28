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НОВОСТИ

США и Мексика обсудили меры по пресечению нелегальной миграции

10:00 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь Энтони Блинкен и другие американские должностные лица обсудили на встрече в Мехико с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и его помощниками совместные меры по ужесточению контроля на границе двух стран и пресечению нелегальной миграции в США.

«Мы ясно дали понять в Мехико сегодня, что привержены партнерству с Мексикой с целью реагирования на общие вызовы, включая меры в связи с беспрецедентной нелегальной миграцией в регионе, открытие ключевых пограничных переходов и борьбу с незаконным оборотом фентанила и других синтетических наркотиков», — написал руководитель американского внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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