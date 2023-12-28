США и Мексика обсудили меры по пресечению нелегальной миграции
10:00 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы ясно дали понять в Мехико сегодня, что привержены партнерству с Мексикой с целью реагирования на общие вызовы, включая меры в связи с беспрецедентной нелегальной миграцией в регионе, открытие ключевых пограничных переходов и борьбу с незаконным оборотом фентанила и других синтетических наркотиков», — написал руководитель американского внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
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