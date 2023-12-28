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Рейтинг крупнейших работодателей РФ возглавила РЖД - Forbes

10:10 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Российские железные дороги» заняла первое место в опубликованном Forbes рейтинге крупнейших российских работодателей. В 2022 году в РЖД работали 701 164 сотрудника.

На втором месте списка расположился «Газпром» (492 200 человек). Замыкает тройку лидеров торговый холдинг «Магнит», в котором в 2022 году работало 361 000 человек. В десятку крупнейших компаний-инвесторов также вошли X5 Group (344 774 человека), «Роснефть» (336 200 человек), Росатом (329 200 человек), «Почта России» (305 014 человек), «Россети» (213 400 человек), Сбербанк (210 661 человек) и Роскосмос (181 100 человек).

«Обычно в списках Forbes компании или люди ранжированы по какому-то показателю за строго определенный период времени или на конкретную дату, например, по прибыли за 2022 год или по размеру личного капитала на 15 апреля 2023 года. В рейтинге крупнейших работодателей мы отошли от такой практики. Из-за закрытия годовой отчетности российскими компаниями Forbes столкнулся с нехваткой данных, но так как численность сотрудников не так сильно подвержена изменениям, как финансовые показатели, то для ряда компаний мы использовали данные за 2021 и 2020 годы», — отмечается в сообщении.

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