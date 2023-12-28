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НОВОСТИ

G7 под руководством США ищут способы способы конфискации $300 млрд замороженных активов РФ

11:10 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США предложили странам Группы семи (G7) изучить возможные способы конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, в декабре министры финансов стран G7 и их заместители обсуждали, как разработать механизм конфискации и избежать связанных с ней рисков. США и поддержавшие их Великобритания, Канада и Япония предложили продолжить рассмотрение вопроса, чтобы подготовить возможные варианты ко встрече Группы семи, которая, предположительно, состоится в конце февраля. Вашингтон предложил обсудить возможность конфискации в формате трех рабочих групп, которые займутся правовой стороной вопроса, методами применения механизма и снижением рисков, а также изучением способов направить изъятые активы на поддержку Киева.

Как сообщает Financial Times, Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений. Помимо этого, несколько европейских министров подчеркнули необходимость высокого уровня секретности обсуждений.

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