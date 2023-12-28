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Роскачество советует покупать готовые салаты без заправки

11:20 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покупать готовые салаты в магазине лучше всего без заправки, это увеличит их срок годности, рассказали ТАСС в Роскачестве.

«Салаты в идеале не должны быть заправлены соусами, желательно, чтобы производитель клал их отдельно. Тем самым можно увеличить срок годности продукта, ведь срок годности салата можно исчислять часами. Лучше заправить салат исключительно перед употреблением, это может быть йогурт, оливковое масло, майонез либо сметана», — рассказала заместитель директора департамента принципов пищевой безопасности ХАССП (Роскачество) Олеся Куликова.

Она отметила, что при вскрытии упаковки нужно оценить запах, ингредиенты не должны иметь признаков порчи и заветривания. В Роскачестве также напомнили, что у салатов короткий срок годности, поэтому покупать их следует прямо перед Новым годом, чтобы сразу употребить в пищу. Кроме того, необходимо обращать внимание на срок годности готовой продукции. «Стоит понимать, что порой этикетки могут просто переклеивать, поэтому лучше покупать готовую еду в крупных магазинах с высокой проходимостью», — отметили в Роскачестве.

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