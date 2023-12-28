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В новогоднюю ночь москвичей ожидает мороз до -14 градусов - Фобос

11:30 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морозная погода ожидает жителей столицы в новогоднюю ночь, температура опустится до минус 14 градусов, что будет соответствовать климатической норме. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра-послезавтра (29-30 декабря — прим. ТАСС) будет оттепель, а вот на стыке годов у нас произойдут кардинальные перемены в атмосфере, природа <…> пришлет к нам холодный атмосферный фронт. Все это будет сопровождаться скоротечными зарядами снега. Если еще утром 31-го декабря будет до 1 градуса тепла — около 0, это предварительно, днем уже минус 3, вечером минус 8, а в новогоднюю ночь нагрянет гребень антициклона, распогодится и морозы начнут крепчать — ожидается от минус 9 до минус 14 градусов. Может быть даже холоднее», — рассказал он.

Синоптик также пояснил, что климатическая норма для ночи января в столице составляет минус 12,3 градуса. «Поэтому мороз будет характерен для второго зимнего месяца», — заключил Тишковец.



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