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Глава Николаевской области предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну

12:10 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким считает, что мобилизовать необходимо не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

«Я считаю, что вся страна должна воевать, вот вся полностью — не 500 тыс., а 40 млн. И все предприятия должны быть мобилизованы на военный лад», — сказал он в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей», комментируя анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским параметры мобилизации.

При этом Ким не озвучил готовность со своей стороны взять оружие в руки и пойти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зато власти региона пригрозили лишением брони для врачей, которые за взятки помогают обычным гражданам избежать мобилизации. «Врачи, ответственные за военно-врачебные комиссии, были собраны, есть процент брони у медиков — выше чем 50% <…>. Очень все просто: если вы берете взятку и не пускаете кого-то в армию, то идите сами. Мы просто предупредили, что мы снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают. Все это помогает немного», — пояснил он.

Кроме того, Ким не рассказал, как предлагает обеспечить мобилизацию всего населения. Накануне глава Минфина Украины Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом профинансировать из бюджета мобилизацию заявленных президентом 500 тыс. человек.


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