0
0
120
НОВОСТИ

США выделяет Украине последним в текущем году пакет военной помощи на $250 млн - Блинкен

13:10 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США выделяет Украине пакет военной помощи на $250 млн, он будет последним в текущем году. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«США объявляют о последнем в этом году пакете оружия и техники для Украины», — отметил он. Руководитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что данный шаг предусматривает «передачу вооружений и оборудования на сумму до $250 млн» со складов Пентагона.

Представитель Госдепартамента сообщил, что США планируют предоставить Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, «компоненты систем ПВО», артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, более 15 млн патронов, «подрывные средства для устранения препятствий», запчасти и другое оборудование. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США после начала Россией специальной военной операции на Украине предоставили военную помощь Киеву примерно на $44,3 млрд.

«Необходимо, чтобы Конгресс действовал без промедления, как можно скорее, в наших интересах в сфере национальной безопасности путем оказания помощи Украине в самообороне и обеспечении своего будущего», — заявил Блинкен. Он напомнил, что помощь Киеву предоставляют более 50 стран.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:50 28.12.2023
Против приема Украины в ЕС выступает вторая партия правящей коалиции в Венгрии
0
34
13:13 28.12.2023
Тарас Скворцов назначен старшим вице-президентом Сбербанка
0
98
12:10 28.12.2023
Глава Николаевской области предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну
0
195
11:30 28.12.2023
В новогоднюю ночь москвичей ожидает мороз до -14 градусов - Фобос
0
264
11:20 28.12.2023
Роскачество советует покупать готовые салаты без заправки
0
246
11:10 28.12.2023
G7 под руководством США ищут способы способы конфискации $300 млрд замороженных активов РФ
0
278
10:10 28.12.2023
Рейтинг крупнейших работодателей РФ возглавила РЖД - Forbes
0
306
10:05 28.12.2023
В 2024 году на российской рынке появятся бренды молодежной и детской одежды из Китая
0
316
10:00 28.12.2023
США и Мексика обсудили меры по пресечению нелегальной миграции
0
308
20:51 27.12.2023
В Польше объявили о ликвидации трех государственных СМИ
0
832

Возврат к списку