США выделяет Украине последним в текущем году пакет военной помощи на $250 млн - Блинкен
13:10 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«США объявляют о последнем в этом году пакете оружия и техники для Украины», — отметил он. Руководитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что данный шаг предусматривает «передачу вооружений и оборудования на сумму до $250 млн» со складов Пентагона.
Представитель Госдепартамента сообщил, что США планируют предоставить Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, «компоненты систем ПВО», артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, более 15 млн патронов, «подрывные средства для устранения препятствий», запчасти и другое оборудование. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США после начала Россией специальной военной операции на Украине предоставили военную помощь Киеву примерно на $44,3 млрд.
«Необходимо, чтобы Конгресс действовал без промедления, как можно скорее, в наших интересах в сфере национальной безопасности путем оказания помощи Украине в самообороне и обеспечении своего будущего», — заявил Блинкен. Он напомнил, что помощь Киеву предоставляют более 50 стран.
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