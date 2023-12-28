Против приема Украины в ЕС выступает вторая партия правящей коалиции в Венгрии
13:50 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Христианские демократы являются младшими партнерами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», их коалиция располагает подавляющим большинством мест в национальном законодательном органе.
«Реальная проблема заключается в том, что ни один из институтов ЕС не изучил это [последствия вступления Украины в ЕС] во всех деталях. Однако не вызывает сомнений то, что катастрофическое состояние экономики Украины, ее огромная территория и невероятно высокий риск коррупции полностью реструктурировали бы существующую систему финансирования ЕС», — сказал руководитель фракции ХДНП.
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