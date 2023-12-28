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Против приема Украины в ЕС выступает вторая партия правящей коалиции в Венгрии

13:50 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен воздержаться от приема Украины в свой состав, потому что этот шаг полностью изменит систему финансирования сообщества и вызовет крайне негативные последствия для его экономики. Такое мнение высказал в интервью газете Magyar Nemzet лидер фракции Христианско-демократической народной партии (ХДНП) в парламенте Венгрии Иштван Шимичко.

Христианские демократы являются младшими партнерами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», их коалиция располагает подавляющим большинством мест в национальном законодательном органе.

«Реальная проблема заключается в том, что ни один из институтов ЕС не изучил это [последствия вступления Украины в ЕС] во всех деталях. Однако не вызывает сомнений то, что катастрофическое состояние экономики Украины, ее огромная территория и невероятно высокий риск коррупции полностью реструктурировали бы существующую систему финансирования ЕС», — сказал руководитель фракции ХДНП.

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