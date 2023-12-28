В очереди на выезд из России в Грузию скопилось более 1,5 тыс. большегрузов
14:10 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В очереди находятся более 1 500 большегрузных машин, а также более 500 легковых», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, непосредственно возле пункта пропуска находятся порядка 200 машин. Там продолжает действовать пункт обогрева. Безопасность дорожного движения обеспечивают специально выделенные патрульные машины. Согласно информации на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди в настоящее время находится более 3 тыс. грузовых автомобилей. Дорога закрыта для движения большегрузов из-за погодных условий.
Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.
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