Космонавтов Гребенкина и Горбунова признали годными к полету в космос
14:20 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялось заседание главной медицинской комиссии. <…> Комиссия проанализировала медицинские данные и показатели космонавтов Александра Гребенкина и Александра Горбунова. По результатам заседания комиссии они признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья», — сообщили в Роскосмосе.
Отмечается, что Гребенкин отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии Crew-8 в феврале 2024 года, а Горбунов является его дублером.
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