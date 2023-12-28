Космонавтов Гребенкина и Горбунова признали годными к полету в космос

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главная медицинская комиссия признала российских космонавтов Александра Гребенкина и Александра Горбунова годными к полету в космос по программе перекрестных полетов.



«Сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялось заседание главной медицинской комиссии. <…> Комиссия проанализировала медицинские данные и показатели космонавтов Александра Гребенкина и Александра Горбунова. По результатам заседания комиссии они признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья», — сообщили в Роскосмосе.



Отмечается, что Гребенкин отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии Crew-8 в феврале 2024 года, а Горбунов является его дублером.



