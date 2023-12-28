В Молдавии лишены лицензий телеканалы «РТР Молдова» и «Браво ТВ»
14:30 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Совет единогласно утвердил просьбу учредителей „РТР Молдова“ и „Браво ТВ“ об отзыве лицензий на вещание», — говорится в сообщении.
Вещание телеканала «РТР Молдова» было прекращено с декабря 2022 года, когда Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время чрезвычайного положения приостановила действие лицензий шести оппозиционных телеканалов за некорректное, по ее мнению, освещение событий на Украине. Кроме «РТР-Молдова», под запрет попали «Первый в Молдове», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ». Позже были закрыты еще шесть телеканалов, которые предоставили площадку оппозиции.
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