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Ледовое шоу Навки «Вечера на хуторе» при поддержке «Роснефти» пройдет до 7 января

14:58 28.12.2023

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве при поддержке «Роснефти» продолжаются показы ледового представления Татьяны Навки «Вечера на хуторе», поставленного по мотивам произведений Николая Гоголя. Мультимедийное шоу на льду можно будет увидеть до 7 января. В спектакле участвуют звезды отечественного фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы, в том числе автор идеи, режиссер и генеральный продюсер проекта Татьяна Навка. Также в постановке заняты Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие знаменитые фигуристы.

Компания «Роснефть» много лет помогает организовывать важные события российской культурной жизни, выделяя деньги на события, определяющие культурный облик страны и влияющие на ее национальную идентичность. В частности, компания поддерживает Санкт-Петербургскую филармонию им. Д.Д. Шостаковича, хор Сретенского монастыря, проект «Белый Пароход» и многие другие проекты. 

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