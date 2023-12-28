Ледовое шоу Навки «Вечера на хуторе» при поддержке «Роснефти» пройдет до 7 января
14:58 28.12.2023
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Компания «Роснефть» много лет помогает организовывать важные события российской культурной жизни, выделяя деньги на события, определяющие культурный облик страны и влияющие на ее национальную идентичность. В частности, компания поддерживает Санкт-Петербургскую филармонию им. Д.Д. Шостаковича, хор Сретенского монастыря, проект «Белый Пароход» и многие другие проекты.
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