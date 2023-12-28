Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Москве к вечеру 31 декабря

15:15 Источник: Интерфакс

Резкое похолодание ожидается в столице с 31 декабря после двух дней оттепели, в ночь на 1 января прогнозируется до 15 градусов мороза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"31 декабря значительные изменения. Ночь ещё тёплая - от нуля до минус 5. Утром начинается понижение температуры: в течение дня она понизится на 10 градусов, снег прогнозируется", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

"Кстати говоря, нужно обязательно обратить внимание - сильная гололедица (ожидается) 31 декабря. Если утром температура минус 1 - минус 3, то уже к концу дня до минус 10, по области - до минус 13 градусов. И 1 января ночью преимущественно без осадков, минус 10 - минус 15 градусов. По сравнению с предшествующим днём - почти на 15 градусов понижение температуры, северный ветер", - продолжил он.

По словам Вильфанда, 2 января ожидается усиление морозов до минус 12 - минус 17 градусов. 3 января прогнозируется минус 16 - минус 21 градус днём, а ночью - 20-25 градусов мороза.

"С 1 по 5 число - аномально холодная погода, температура будет отличаться от нормы на 8-14 градусов ", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России.