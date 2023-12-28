Новый посол Государства Израиль в России приступает к работе
17:25 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. На днях к работе в Москве приступит новый посол Симона Гальперин», — рассказали в посольстве.
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов принял копии верительных грамот у нового посла Израиля в Москве Симоны Гальперин, стороны обсудили ближневосточное урегулирование.
«28 декабря Михаил Богданов принял назначенного посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин, которая вручила копии верительных грамот, — говорится в сообщении МИД РФ. — Состоялся также углубленный обмен мнениями по тематике ближневосточного урегулирования».
НОВОСТИ
- 18:16 28.12.2023
- В Молдавии выборы президента будут совмещены с референдумом по вступлению в ЕС
- 15:15 28.12.2023
- Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Москве к вечеру 31 декабря
- 14:58 28.12.2023
- Ледовое шоу Навки «Вечера на хуторе» при поддержке «Роснефти» пройдет до 7 января
- 14:30 28.12.2023
- В Молдавии лишены лицензий телеканалы «РТР Молдова» и «Браво ТВ»
- 14:20 28.12.2023
- Космонавтов Гребенкина и Горбунова признали годными к полету в космос
- 14:12 28.12.2023
- В Сбербанке определили «Лучших по профессии»
- 14:10 28.12.2023
- В очереди на выезд из России в Грузию скопилось более 1,5 тыс. большегрузов
- 13:50 28.12.2023
- Против приема Украины в ЕС выступает вторая партия правящей коалиции в Венгрии
- 13:13 28.12.2023
- Тарас Скворцов назначен старшим вице-президентом Сбербанка
- 13:10 28.12.2023
- США выделяет Украине последним в текущем году пакет военной помощи на $250 млн - Блинкен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать