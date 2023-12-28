Новый посол Государства Израиль в России приступает к работе

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви завершает дипломатическую миссию, его преемница Симона Гальперин прибудет в российскую столицу в ближайшие дни. Об этом сообщили в диппредставительстве Израиля в РФ.

«Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. На днях к работе в Москве приступит новый посол Симона Гальперин», — рассказали в посольстве.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов принял копии верительных грамот у нового посла Израиля в Москве Симоны Гальперин, стороны обсудили ближневосточное урегулирование.

«28 декабря Михаил Богданов принял назначенного посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин, которая вручила копии верительных грамот, — говорится в сообщении МИД РФ. — Состоялся также углубленный обмен мнениями по тематике ближневосточного урегулирования».