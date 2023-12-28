В Молдавии выборы президента будут совмещены с референдумом по вступлению в ЕС
18:16 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Молдавии внес поправки в избирательный кодекс, позволяющие совместить планируемый референдум о вступлении в Евросоюз с президентскими выборами в 2024 году. Об этом проинформировала пресс-служба законодательного органа.
«Референдум может быть проведен одновременно с выборами президента, парламента и местных органов власти. <…> Соответствующие поправки были одобрены на сегодняшнем пленарном заседании», — говорится в сообщении.
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