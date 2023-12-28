Российские регионы в следующем году получат 6,2 млрд руб на развитие туризма -МЭР

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем единой субсидии регионами РФ на развитие туризма в 2024 году составит 6,2 млрд рублей, говорится в сообщении Минэкономразвития России.

«Минэкономразвития России подвело итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии в рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. Ее направят 85 регионам, общая сумма субсидии составит 6,2 млрд рублей», — отмечается в сообщении.