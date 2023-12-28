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Киев просит партнеров о срочной встрече по поводу срочного внешнего финансирования

20:35 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в письме координационной платформе доноров Украины попросил о внеочередной встрече в январе и заявил, что без оперативного внешнего финансирования Киев не сможет поддерживать макроэкономическую стабильность. Об этом сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо Шмыгаля.

«Для поддержания макроэкономической стабильности необходимо, чтобы мы получили внешнее финансирование быстро и в достаточном и предсказуемом объеме начиная с января 2024 года», — цитирует агентство письмо. В нем Шмыгаль также предложил донорам собраться для переговоров в январе, не дожидаясь запланированной на февраль встречи, указывает Bloomberg.

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