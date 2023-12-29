Уже летом КНДР может полноценно запустить ядерный реактор в Йонбёне - Минобороны

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что экспериментальный легководный ядерный реактор КНДР в Йонбёне может быть полноценно запущен летом следующего года. В то же время он вряд ли будет использоваться для производства плутония для ядерного оружия, сообщает агентство Рёнхап.



«[Реактор] на данный момент работает в тестовом режиме с целью улучшения оборудования. Ожидается, что штатная работа начнется к следующему лету», — сказал министр. Он пояснил, что южнокорейская сторона стала выявлять признаки спуска воды, использованной для охлаждения, из реактора летом 2023 года, а для начала полноценной эксплуатации потребуется примерно год.



При этом министр подчеркнул, что вряд ли КНДР воспользуется этим реактором для получения плутония для производства ядерного оружия. «До сих пор не было такой страны, которая создала ядерное оружие, получив плутоний с помощью легководных реакторов», — сказал Син Вон Сик. Он счел правдоподобными заявления Пхеньяна о том, что реактор будет использоваться для производства электричества для уезда Йонбён.



