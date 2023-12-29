Над Курской областью ПВО уничтожили украинский БПЛА
10:05 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — отметили там.
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