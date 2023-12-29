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После нападения ХАМАС на Израиль в ФРГ зарегистрирован рост антисемитских преступлений

10:15 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА) с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке зафиксировало резкий рост числа антисемитских преступлений в ФРГ. По состоянию на 21 декабря было зарегистрировано более 1,1 тыс. преступлений, совершенных по политическим мотивам, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя БКА.

Прежде всего, речь идет о порче имущества и разжигании ненависти. Это значительно больше, чем в каждом из первых трех кварталов этого года, по которым министерство внутренних дел Германии в последний раз публиковало точные данные в ноябре. В соответствии с этим, в первом квартале зарегистрировано 558 антисемитских преступлений, во втором квартале — 609, в третьем — 540. В эти цифры включены все преступления — на почве левого и правого экстремизма, а также правонарушения, относящиеся к категориям «религиозная идеология» и «иностранная идеология».

Однако более 1,1 тыс. преступлений, зарегистрированных с начала октября, относятся только к правонарушениям, связанным с эскалацией ближневосточного конфликта. Таким образом, общее число, вероятно, будет значительно больше. За весь прошлый год — по состоянию на ноябрь 2023 года — было зарегистрировано в общей сложности 2 874 антисемитских преступления, в том числе 88 актов насилия.

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