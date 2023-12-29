Без согласия ЕС США не смогут передать Киеву активы РФ - СМИ
11:00 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Администрация [президента США Джо] Байдена, наконец, стала теплее относиться к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины», — отмечается в материале. «За кулисами Белый дом ведет длительные внутриполитические дискуссии, проводит широкую дипломатическую работу и одновременно ведет консультации с Капитолийским холмом, приближаясь постепенно к тому, чтобы публично поддержать эту идею. Есть обоснованные опасения в Министерстве финансов США и Госдепартаменте относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах», — добавил Рогин.
Обозреватель привел данные со ссылкой на должностных лиц, согласно которым «лишь примерно 2% данных средств хранятся в Соединенных Штатах». «Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. И есть сопротивление со стороны Европы, особенно в Берлине, относительно того, является ли обоснованным данный шаг, согласно международному праву, и подорвет ли он доверие к евро. Администрация Байдена сосредоточила свои дипломатические усилия на Группе семи и призывала эти страны определиться с дальнейшими действиями к концу февраля», — сообщил Рогин.
«Сотрудники администрации [США] заявили мне, что без европейской поддержки план не сработает. Это правда», — добавил обозреватель. По его версии, одобрение в США закона, предусматривающего передачу властями США Украине части активов РФ, продемонстрировало бы, что американские власти «совершенно серьезны» в данном вопросе, и, «возможно, побудило бы подчиниться остающихся в стороне союзников».
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