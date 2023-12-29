Новый закон штата Техас по мигрантам нарушает Конституцию США - Минюст
11:20 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как говорится в документе, Белый дом подверг критике обнародованный в середине декабря властями Техаса закон, назвав его «невероятно экстремальным». Отмечается, что власти США намерены подать в суд с требованием запретить его применение.
В Минюсте считают, что «в то время как правительство президента Джо Байдена привержено обеспечению безопасности границы, законы Техаса противоречат этим целям».
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