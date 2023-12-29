Новый закон штата Техас по мигрантам нарушает Конституцию США - Минюст

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый закон штата Техас, который дает местным властям право арестовывать мигрантов, нарушает Конституцию США. Об этом говорится в письме первого заместителя помощника генерального прокурора Соединенных Штатов Брайана Бойнтона, направленном в адрес техасского губернатора Грега Эбботта, сообщает телеканал CNN.



Как говорится в документе, Белый дом подверг критике обнародованный в середине декабря властями Техаса закон, назвав его «невероятно экстремальным». Отмечается, что власти США намерены подать в суд с требованием запретить его применение.



В Минюсте считают, что «в то время как правительство президента Джо Байдена привержено обеспечению безопасности границы, законы Техаса противоречат этим целям».



