Африка снова опустилась в списке приоритетов США - портал

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена уделяет меньше внимания связям с африканскими странами спустя год после проведения саммита США — Африка. Такое мнение выразил специалист по Африке Йинка Адегоке в материале для американского портала Semafor.



«Начинает казаться, что Африка снова опустилась в списке приоритетов США», — пишет Адегоке. Он аргументирует снижение интереса администрации Байдена к африканскому континенту повышенным вниманием США к конфликту на Украине и военной операции Израиля в секторе Газа. При этом журналист отмечает, что год назад ситуация была иной: по итогам саммита США — Африка в Вашингтоне в декабре 2022 года планировалась поездка Байдена в страны Африки в 2023 году, которая так и не состоялась.



Позицию журналиста не разделяют в администрации президента США. Специальный помощник Байдена по африканским делам Джадд Девермонт подчеркнул, что 2023 год был отмечен «беспрецедентным темпом поездок высокопоставленных лиц [США] в Африку». В частности, континент посетили вице-президент Камала Харрис и министр финансов Джанет Йеллен. Кроме того, в ближайшие три года США планируют инвестировать в Африку $55 млрд, добавил Девермонт. При этом сами африканские страны официально не приглашали американского лидера посетить континент, отмечает старший сотрудник аналитической организации «Центр глобального развития» и экс-министр общественных работ Либерии Уильям Джиюд Мур.



