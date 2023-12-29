В ФРГ признали, что недооценили РФ при рассмотрении конфликта на Украине

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что некоторые возможности России изначально были недооценены при рассмотрении нынешнего конфликта на Украине.



«Сначала мы не видели стойкости русских в том виде, в каком мы судим о них сегодня. Мы также не думали, что им удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание, расширение своего военно-промышленного комплекса, увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим», — сказал Фройдинг в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. «Возможно, мы не видели или не хотели видеть, что они способны продолжать получать помощь от союзников. Будь то Северная Корея, будь то Китай, даже государства Глобального Юга», — подчеркнул он.



При этом генерал-майор утверждал, что «если эти государства поставляют только холодильное оборудование, то его затем можно будет использовать в военных целях». «В то же время России по-прежнему удается набирать кадры. <…> И, конечно, мы видим эти огромные инвестиции в оружейную промышленность, которые также сопровождаются увеличением мощностей и расширением, особенно в производстве боеприпасов», — констатировал Фройдинг.





