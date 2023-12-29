К 2028 году Индия намерена запустить 50 спутников
14:10 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы сформируем несколько эшелонов спутников на разных орбитах, начиная с уровня GEO (геостационарной экваториальной орбиты — прим. ТАСС) до LEO (нижней околоземной орбиты — прим. ТАСС), а также очень низкой околоземной орбиты», — цитирует агентство PTI выступление главы космического ведомства на научном симпозиуме в Технологическом институте Мумбаи.
В результате наращивания группировки космических спутников Индия получит огромный потенциал. «Мы сможем наблюдать как за индийской территорией, так и за соседними регионами, — сказал Соманатх. — Запуск спутников в больших масштабах позволит Индии снизить уровень угроз ее безопасности».
По его словам, при разработке новых космических аппаратов ISRO планирует внедрять больше подходов с использованием искусственного интеллекта, а также передовых оптических и электронных систем сбора и анализа данных о земной поверхности.
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