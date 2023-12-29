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В ФРГ прошли обучение более 10 тыс. украинских военнослужащих

14:20 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 10 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Германии с начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

«Еще более важно, чтобы мы продолжали оказывать максимальную поддержку с точки зрения факторов, на которые мы можем повлиять в пользу Украины, а именно предоставления материалов, и чтобы мы увеличивали наши усилия по обучению. С тех пор, как мы начали обучение, только в Германии мы обучили более 10 тыс. украинских солдат», — сказал Фройдинг. «Мы начнем подготовку следующих двух пехотных батальонов здесь, в Германии, 4 января. Это должно и будет продолжаться», — заверил он.

Комментируя тот факт, что почти половина из 18 поставленных Киеву ФРГ танков Leopard-2 выведена из строя, Фройдинг отметил, что «было бы наивно полагать, что в нынешней ситуации Украина сможет ремонтировать танки по германским правилам эксплуатации и ремонта, что, естественно, приводит к большему износу, а это, в свою очередь, к более длительным простоям».


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