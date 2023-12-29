Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен - МО РФ
15:15 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осенний призыв на военную службу завершен. В Вооруженные силы и другие воинские формирования РФ направлено 130 тысяч человек, сообщили в министерстве обороны.
«Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 г. № 735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.
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