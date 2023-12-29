0
0
13
НОВОСТИ

Красная площадь, кроме ГУМ-катка, будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января

15:06 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Красная площадь в центре Москвы будет закрыта для посещения с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января, за исключением ГУМ-катка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД России.

«ГУ МВД России по городу Москве информирует о том, что с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что каток будет работать в соответствии со своим расписанием.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:15 29.12.2023
Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен - МО РФ
0
96
14:20 29.12.2023
В ФРГ прошли обучение более 10 тыс. украинских военнослужащих
0
179
14:10 29.12.2023
К 2028 году Индия намерена запустить 50 спутников
0
175
13:30 29.12.2023
В ФРГ признали, что недооценили РФ при рассмотрении конфликта на Украине
0
268
13:15 29.12.2023
Лукашенко предложил строить торговые центры с белорусской продукцией в РФ
0
232
12:30 29.12.2023
Согласно опросу ВЦИОМ уровень доверия россиян Путину вырос до 80%
0
257
12:20 29.12.2023
Африка снова опустилась в списке приоритетов США - портал
0
270
11:20 29.12.2023
Новый закон штата Техас по мигрантам нарушает Конституцию США - Минюст
0
351
11:10 29.12.2023
Благодаря росту продаж в РФ Китай впервые стал мировым лидером экспорта авто
0
330
11:00 29.12.2023
Без согласия ЕС США не смогут передать Киеву активы РФ - СМИ
0
329

Возврат к списку