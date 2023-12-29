Красная площадь, кроме ГУМ-катка, будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января
15:06 29.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Красная площадь в центре Москвы будет закрыта для посещения с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января, за исключением ГУМ-катка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД России.
«ГУ МВД России по городу Москве информирует о том, что с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток», — сказали в пресс-службе.
В управлении добавили, что каток будет работать в соответствии со своим расписанием.
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