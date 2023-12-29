Сбер провел предновогодние благотворительные акции

16:02

Ежегодно в преддверии Нового года в Сбере проходят благотворительные акции, в которых участвуют сотрудники и их семьи, клиенты и партнеры банка.

В декабре во многих офисах Сбера по всей стране были организованы благотворительные Новогодние ярмарки. Сотрудники приобретали праздничные сувениры, изготовленные подопечными благотворительных фондов – детьми и взрослыми с инвалидностью, а также самими сотрудниками. Так, в Екатеринбурге вырученные средства перечислили в Благотворительный фонд «Вклад в будущее». Благодаря ярмарке в Санкт-Петербурге исполнилась мечта воспитанников подшефного Бельско-Устьенского детского дома-интерната, которые ждали в подарок от Деда Мороза «дом для курочек», и теперь смогут расширять познания в сельскохозяйственном ремесле. А в Москве более миллиона рублей поступило в некоммерческие организации, помогающие людям с инвалидностью.

Уже девятый год подряд благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» реализует программу «Добрый новогодний подарок». Акция, изначально проводимая среди сотрудников Сбербанка, с 2019 года является всероссийской и объединяет десятки тысяч людей и компаний, в том числе дочерних компаний Сбера. За свою историю проект собрал 203 млн руб., которые были направлены на поддержку негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих профессиональные услуги в сфере социальной, творческой или бытовой адаптации, реабилитации, обучения и развития детей и подростков с особенностями ментального развития, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.